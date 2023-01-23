『【新品未使用】IRIS OHYAMA 充電式サイクロンスティッククリーナー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 11時 55分に出品され04月09日 11時 55分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在628件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|アイリスオーヤマ
ピカピカ【保証有り】shark CS401JGR コードレススティッククリーナー
¥ 14000
未使用 ルンバ Roomba Combo J5＋ コンボJ5プラス
¥ 36639
dyson Omni-glide ダイソンオムニグライド2021年製 中古品
¥ 17000
インビクタスワン、コードレスクリーナー 中古品
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dyson v11 fluffy+ ダイソン コードレス 掃除機 SV14
¥ 11000
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¥ 10530
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¥ 7176
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¥ 10530
Y♢932 ダイソン 掃除機 オムニグライド Omni-glide SV19
¥ 11850
35周年記念BOX ケルヒャー スチームクリーナー SC3 EasyFix
¥ 13500
iRobot ルンバ Roomba 960
¥ 7020
掃除機 ルンバ Roomba Combo Essential Y011260
¥ 14900
ツルミポンプ 高圧洗浄機 HPJ-5W5
¥ 94500
Dyson ダイソン コードレスV8 Origin SV25 RD2 EH
¥ 15000
【新品】シャーク EVOPOWER SYSTEM NEO II LC400JWH
¥ 26588
Eagle Jet NVT300 Turbo スチームクリーナー
¥ 8580
Dyson V8 slim fluffy SV10K 掃除機
¥ 7800
未使用！makita！充電式クリーナー！40V！バッテリー無し！互換アダプタ付き
¥ 13500
落札価格11000円
628 入札履歴
終了
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