『【新品未使用】IRIS OHYAMA 充電式サイクロンスティッククリーナー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 11時 55分に出品され04月09日 11時 55分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在628件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 頂き物ですが使用する機会がない為、出品致します。

未使用未開封ですが、箱の角に若干の潰れ（画像2，5枚目）がありますのでご了承ください、



以下製品の情報を記載致します。



アイリスオーヤマ 充電式サイクロンスティッククリーナー

SCD-MTH-C1-H



◆軽さ・強さ・使いやすさを極めた充電式サイクロンスティッククリーナーです。

◆軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式軽量パワーヘッドを搭載しています。

◆DCブラシレスモーターとリチウムイオンバッテリー採用で最大40分間パワフルに稼働できます。

◆充電式なので車内のシート清掃や、ソファの清掃にもおすすめです。

◆ふとんクリーナーとしても使えるマルチパワーヘッド付きです。

◆静電モップは、スタンドで除電しクリーナーでホコリを吸引するから何度も使えて経済的です。

◆ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔を保つことができます。



【製品仕様】



●本体サイズ：幅約235mm×奥行約235mm×高さ約1040mm ※フロアヘッド、延長パイプを含む



●本体重量：約1.5kg ※フロアヘッド、延長パイプを含む



●セット内容：スティッククリーナー本体、充電スタンド、静電モップ、マルチパワーヘッド



●集じん容積：ごみすてラインまで：0.15L、最大容量：0.3L



●充電温度：5～35℃



●連続使用時間：標準モード 約15分/ターボモード 約8分/自動モード 約22分/セーブモード 約40分

※使用状態により異なります(満充電、バッテリー初期/20℃時)



●使用バッテリー：リチウムイオン2次電池



●バッテリー容量：1900mAｈ



●バッテリー質量：185g



●バッテリー寿命：繰り返し充電約1000回



●定格電圧：DC10.8V



●充電電源(充電アダプター)：入力：AC100-240V 50/60Hz、出力：DC13.7V 0.5A



●充電時間：約4時間

(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります) 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アイリスオーヤマ