『[希少]NASA 100th MISSION MA-1ジャケット US モデル【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 16時 31分に出品され04月24日 16時 31分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在971件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前に購入しましたが、着用する機会が少ないため販売します。



■商品説明

ALPHAとNASAのコラボレーションによって誕生したスペシャルなMA-1フライトジャケット。100回にわたるスペースシャトルのミッション成功を記念に作られた一着です。



ワッペンの詳細

・右胸にスペースシャトルのミッション100回成功記念パッチ

・左胸にNASAのミートボールパッチ

・左腕にアメリカの星条旗パッチ



袖、襟、裾はリブ仕様となっており、風の侵入を防いで保温効果を高めます。米軍への納入実績をもつALPHA社ならではのウネの太いナイロンで、他では出せない独特の雰囲気を醸し出しています。



■サイズ表記/着丈/胸囲/肩幅/袖丈

S/66cm/119cm/45.5cm/71cm

M/67.5cm/130cm/48cm/72cm

L/68.5cm/140cm/50.5cm/72.5cm

XL/70cm/150cm/53cm/73cm



■カラー

RUST/ラスト



■素材

表地：ナイロン100%

裏地：ナイロン100%

詰め物：ポリエステル100%

襟・裾リブ：ポリエステル99%、ポリウレタン1%

袖口リブ：ポリエステル100%



■関連ワード

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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ [希少]NASA

100th

MISSION

MA-1ジャケット

US

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