『キャロウェイ RAZR X black 7本とオマケ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 15時 16分に出品され03月11日 15時 16分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在855件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 キャロウェイ RAZR X black シャフトSの7本セットです。

ゴルフを始める際に知人から勧められ中古品を3年前に購入しました。

私のイメージですが、優しいアイアンだと思います、グリップも全然普通に使えています。

オマケでクリーブランドのウェッジ56度をセットにします。

全て中古品ですのでご理解の上、ご購入お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: 傷や汚れあり