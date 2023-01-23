『80S papas パパス ジャンパー ブルゾン メイドインジャパン【お歳暮】』はヤフオクでから04月28日 21時 49分に出品され04月28日 21時 49分に終了予定です。即決価格は9,516円に設定されています。現在353件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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閲覧ありがとうございます( ・∇・)以下商品説明です☆



【ブランド】

Papas

パパス



【アイテム】

ブルゾン



【サイズ】

Lサイズ

肩幅 62

着丈 64

身幅 72

袖丈 62



【状態】 目立ったダメージはなく40年近く前の服と考えると、かなりグッドコンディションです♪



ホームクリーニング済みですので、すぐに着用できます♪



※画像をご確認ください。

※古着になりますので多少の見落としはご容赦ください。



【色】

ベージュ



【素材】

コットン100%

触り心地が良い上質なコットン



【その他】

仕立てが物凄く良く、シンプルながら品があるデザインでコットンとは思えないほど滑らかな肌触りです。さすがジャパンメイドと言える質感で高級ブランドの服に勝るとも劣らないとも言えるクオリティーです。



素材タグに住所記載がないため1997年以前、デザインから考察して80年代後期のヴィンテージのジャケットです。



ヴィンテージと言えど新品に近いクオリティーで状態はかなり良いです。



極太アームで肩が落ちているため今のトレンドにも合いますし、カジュアルにも綺麗目ファッションにも合わせられると思います。



カラー···ベージュ



#80s #パパス #papas #ブルゾン #ジャケット #ビンテージ #ヴィンテージ #イケオジ #オールド #オールドファッション #オーバーサイズ #ビッグシルエット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: パパス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 80S

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パパス

ジャンパー

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メイドインジャパン