『BYREDO REINE DE NUIT【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 21時 22分に出品され04月17日 21時 22分に終了予定です。即決価格は19,800円に設定されています。現在869件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【香りの特徴】

BYREDOのREINE DE NUITは、深い夜の神秘を表現した香りです。エクストレクト・ド・パルファムのため、持続性が高く、豊かな香りを楽しむことができます。



【デザイン】

シンプルで洗練されたボトルデザインは、インテリアにも映える美しさを持っています。黒を基調としたスタイリッシュな外観が特徴です。



公式から購入致しました。数プッシュしか使用していな為ほぼ残量は残っています。



- ブランド: BYREDO

- 商品名: REINE DE NUIT

- 種類: エクストレクト・ド・パルファム



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バイレード