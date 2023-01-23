『【美品】OUTDOOR×SLOBE別注 キルティング トートバック アウトドア【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 10時 36分に出品され03月12日 10時 36分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在57件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

スローブイエナとoutdoorの別注トートです。

大人気で再販を繰り返したものです。

もう全て完売しております。

こちら使用は1回程度の美品です。

金具等も綺麗だと思います。

質問がありましたら、遠慮なくコメントくださいませ。

リサイクルの箱に入れて、丁寧にお届けします。

ご検討よろしくお願いします(^^)





⭐︎定価13860円

⭐︎サイズ感

フリー: 高さ26 マチ12.5 持ち手29 ショルダー79-135 重さ(g)552 上部幅32 底幅34



毎回大人気のOUTDOORとSLOBEの別注BAGに新作が登場!

キルティングのボディに異素材を組み合わせた、オンオフ問わず使いやすいアイテム。

斜め掛け出来るショルダーストラップ付きで、内ポケットも付けたりなど実用性も兼ね備えています。

フロントのベルト部分を外せばA4も入るサイズ感です。



今回はトートの形にし1から型別注し作ったスペシャルアイテム!

しっかりとした生地で機能性もあり、デイリー使いにとても便利◎

フェミニンなワンピースなどにあえて合わせて、

カジュアルダウンしたスタイリングがSLOBEオススメのスタイリングです。

大きすぎず小さすぎないサイズ感が使いやすいアイテムです。



【OUTDOOR PRODUCTS/アウトドアプロダクツ】

1973年に米国ロサンゼルスにて誕生。

米国のみならず世界中のアウトドアシーンにおいて、確固たる地位を確立。

頑丈なコーデュラナイロン生地を使用し、「デイパックの代名詞」とも言われる“452”モデルをはじめ、

多岐に亘る商品を展開。米国、日本を中心に、世界60ヶ国以上の国で愛されているブランドです。



カラー···ブラウン

特徴···マチあり



#IENA

#スローブイエナ

#outdoor別注

#スローブ別注

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#アウトドアー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: スローブイエナ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】OUTDOOR×SLOBE別注 キルティング トートバック



アウトドア