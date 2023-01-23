『MARC JACOBS THE TOTE BAG 黒白水玉【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 19時 47分に出品され03月17日 19時 47分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在374件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このトートバッグは、黒と白の水玉模様が特徴的で、シンプルながらも目を引くデザインです。どんなスタイルにも合わせやすく、カジュアルからフォーマルまで幅広く活躍します。



【機能性】

ショルダーストラップが付属しており、手持ちだけでなく肩掛けでも使用可能です。小型サイズなので、日常の必需品を持ち運ぶのに最適です。



【ブランドの特徴】

MARC JACOBSのトートバッグは、スタイルと実用性を兼ね備えたアイテムとして人気があります。高品質なキャンバス素材を使用しており、耐久性にも優れています。



- ブランド: MARC JACOBS

- モデル名: THE TOTE BAG

- 色: 黒と白の水玉模様

- 素材: キャンバス

- 付属品: ショルダーストラップ

- サイズ: 小型



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ MARC

JACOBS

THE

TOTE

BAG

黒白水玉