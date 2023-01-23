『diptyque オードパルファン オーキャピタル 75ml ディプティック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 06時 19分に出品され03月20日 06時 19分に終了予定です。即決価格は12,610円に設定されています。現在890件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■商品状態

購入時期：2024年10月

残量：3回ほど使用、8割以上あると思います。



ご検討いただきありがとうございます！



百貨店内にある公式店舗にて購入いたしましたが、今後使う予定がないため出品失礼いたします。

外箱、外箱に付属の保護紙、購入時に一緒にいただいたショッパーと試供品もお付けいたします。

試供品の香りはヴェチヴェリオです。



検品の際気になる点はございませんでしたが、素人保管の為神経質な方、完璧をお求めの方はご遠慮ください。

ご購入いただいた後除菌シートで拭き取り、プチプチに包んで発送させていただきます。

申し訳ございませんがお値下げ不可でお願いいたします。

とてもいい香りです！！！！！！！！！



即購入大歓迎です、よろしくお願いいたします！





人気シリーズ···オードパルファン

種類···オー キャピタル 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ディプティック