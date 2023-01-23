『Diamana Thump 7本セット【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月01日 01時 46分に出品され05月01日 01時 46分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在220件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ディアマナサンプ

diamana thump

7本セットになります。



4u T465ct 98.8cm

5番アイアンからi465ct

フレックスS

5I 93.1cm

6I 92.0cm

7I 90.9cm

8I 89.5cm

9I 88.4cm

P 87.0cm

先端からグリップエンドまで

素人計測の為、多少の誤差があるかも知れません。

グリップ ゴルフプライド

シャフト入れ替えの為、出品させていただきます。



中古品になりますので、神経質な方や完璧をお求めの方はご遠慮ください。

すり替え防止の為、返品は受け付けておりません。

宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: 傷や汚れあり