『CELINE 美品バッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 15時 06分に出品され03月12日 15時 06分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在473件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高級感のあるデザイン】

このバッグは、レザー素材を使用しており、ハニカムパターンが特徴的です。高級感があり、ビジネスシーンでも活躍します。



【機能的な収納】

ファスナー付きのポケットがあり、貴重品や小物を安全に収納できます。ゴールドのファスナーがアクセントになっています。



【ユニセックスなスタイル】

シンプルで洗練されたデザインは、男女問わず使用可能です。普段使いから特別な場面まで幅広く対応します。



- 素材: レザー

- 色: 黒/茶

- デザイン: ハニカムパターン

- ファスナー: ゴールドファスナー



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ CELINE

美品バッグ