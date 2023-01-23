『GIGABYTE 31.5モニター G32QC【2024年最新】 』はヤフオクでから04月22日 09時 01分に出品され04月22日 09時 01分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品の状態としては、ケーブルの差込口に少し跡がついているくらいで、特に目立つ傷はなく状態は良好かと思います。直前まで使用しており、動作に問題はありません。



箱は処分したため、本体とケーブルのみとなります。



モニタータイプ···ゲーミングモニター



サイズ···30インチ～



形状···曲面型(湾曲型)



解像度···WQHD



リフレッシュレート···144～239.9Hz 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ギガバイト