『Cartier カルティエ マストライン ハンドバッグ ミニボストン 2way【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 07時 30分に出品され04月25日 07時 30分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在16件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 正規品本物

Cartier カルティエ マストライン ハンドバッグ

2way ミニボストンバッグ 筒形 筒型

ショルダーバッグ 2C ボルドー レディース



クロスボディ 肩がけ 肩掛け ワンショルダー

ゴールド 金具



Cartierの人気マストライン2way仕様

ハンドバッグ ショルダーバッグ



バッグ本体自立可能◎

手持ち◎ 肩掛け◎ 斜め掛け◎

ショルダー紐取り外し◎

ジップ開閉式◎

インナーポケットもあります



収納サイズは長財布、ポーチ、ハンカチ、手帳、キーケース、スマホなど5〜7つほど収納できます



▪️サイズ(cm)

たて13

よこ20

まち9

ハンドル高さ10

ショルダー紐100

▪️素材

レザー 革



▪️購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

真贋鑑定済商品



▪️カラー

レッド ボルドー 赤



【状態】

大きなダメージ等はなく状態は良好です。

【掲載画像でも確認お願いします】



▪️気になる箇所や状態があれば、購入前に必ず質問や写真確認を行い、納得の上ご購入よろしくお願いします。



▪️こちら中古品になります、検品し状態確認していますが、あくまでもこちらの主観になりますので、購入者様との相違がある場合がございます

できる限り画像を載せておりますので、ご確認いただき、ご不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

上記ご理解をよろしくお願いします。



▪️完璧を求める方、神経質な方、細かい点が気になる方の入札はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: カルティエ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Cartier

カルティエ

マストライン

ハンドバッグ

ミニボストン

2way