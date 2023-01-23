『ピン用ツアーAD HD-7 Sシャフト フェアウェイウッド用 ピンスリーブ付き【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月18日 19時 58分に出品され04月18日 19時 58分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在4件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ツアーad hdの7Sのシャフトになります ピンのg430 3wで使用してました。

シャフトのみ107センチ 42.125インチ

フェアウェイウッド装着時43インチ程度で使用できるかと思います。

使用に伴うキズ等はあるので写真でご確認下さい。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ピン