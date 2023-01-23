『ゴルフスタンドバッグ クラブケース NEW ERA ニューエラ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 17時 52分に出品され04月10日 17時 52分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在958件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 セルフスタンドケース

47インチクラブ対応の自立式クラブケースです。



少ない本数（4,5本）を容易に持ち運ぶことが可能な自立式クラブケース。



ショルダーストラップの両側に配備したアジャスターにより、ショルダーパットの位置調整が可能。



フロントのポケットにフラッグロゴをプリント。下部をメッシュ仕様にすることで、

ボールについた砂や泥がポケットにたまりにくい仕様。



ゴルフクラブを容易に取り出せるよう、開口部はセパレート仕様。



キャディーバッグの開口部やカートに引っかけることのできるハンドルを装備。



ラウンド使用回数3回



付属品

カバー

ショルダーベルト 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>ゴルフバッグ・キャディバッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし