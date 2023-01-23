『MSI 27インチ ゲーミングモニター Optix MAG274QRF-QD【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 23時 30分に出品され04月04日 23時 30分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在844件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高リフレッシュレート】

165Hzのリフレッシュレートにより、滑らかな映像体験を提供します。特にゲームプレイにおいて、動きの速いシーンでも残像が少なく、快適に楽しめます。



【高応答速度】

1msの応答速度により、入力遅延が最小限に抑えられ、瞬時の反応が求められるゲームに最適です。



【IPSパネル】

広視野角と鮮やかな色再現が特徴のIPSパネルを採用。どの角度から見ても美しい映像を楽しめます。



- ブランド: MSI

- モデル: MAG274QR-QD

- サイズ: 27インチ

- リフレッシュレート: 165Hz

- 応答速度: 1ms

- 接続端子: HDMI, DisplayPort

- パネルタイプ: IPS



付属品一通り揃っております。



お値下げ交渉お断りしております。よろしくお願いします。



解像度···WQHD



画面種類···液晶



表面処理···ノングレア(非光沢)



形状···平面型



モニタータイプ···ゲーミングモニター



サイズ···24～29.9インチ



パネル種類···IPSパネル



リフレッシュレート···144～239.9Hz



入力端子···DisplayPort1.4 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし