『ノースフェイス シェルパ ヌプシ ボア ダウン【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 18時 29分に出品され03月31日 18時 29分に終了予定です。即決価格は14,250円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 一度だけ家の中で着てみてサイズが合わなく気に入らなかったので出品いたします

タグは取ってしまいましたが外では着ていません

違うカラーを買うための足しにしたいです

サイトで買うともう定価では買えないので得です

Lサイズは人気サイズですのでどこも売り切れです

メンズと書いてありますがユニセックスです

女性の方がオーバーサイズで着るのかわいいです



購入後のキャンセル、すり替え防止につき、返品返金はお断りさせていただきます。



#ノースフェイス#シェルパヌプシ#海外カラー

#日本未発売#ヌプシ#スキー#温かい#あたたかい#ダウン#スキー#ウィンタースポーツ#ホッケー#ボンボンストア#bonbonstore 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス シェルパ ヌプシ ボア ダウン