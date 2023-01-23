『MARNI マルニ ファー コート ブルゾン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月07日 10時 54分に出品され04月07日 10時 54分に終了予定です。即決価格は29,580円に設定されています。現在169件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 黒のジャケットにファーのポンチョをレイヤードしたデザインのブルゾンです。

伊勢丹MARNIで購入。定価約30万円位。



サイズ 40

身幅￼約92センチ(内側ジャケットで計測)、ポンチョを含めると総幅約125センチ

素材 ファー部分はラビット、布帛部分は毛70% ナイロン20% カシミヤ10%

着丈 約58センチ



着用回数は少なく、多少の毛玉はありますが、目立った傷や汚れはありません。着用感もほとんどなく状態は良いかと思います。

ただ、あくまで中古品の為ご理解いただける方でよろしくお願いします。

自宅での保管ですが、シーズンごとに陰干しをし、カバーをかけて大切に保管しておりました。

とても気に入っていましたが、今回クローゼット整理の為出品いたしました。

ファーポンチョ部分とジャケットはくっついている為それぞれを別で着ることはできません。

付属品なし。

家族を含め喫煙者はおりません。

どうぞよろしくお願いします。



カラー···ブラック



着丈···ショート



肩幅···46cm

身幅···92cm

袖丈···66cm

着丈···58cm



ファー種類···リアルファー



リアルファー種類···ラビット



MARNI マルニ ジャケット

MARNI マルニ 毛皮 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マルニ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ MARNI

マルニ

ファー

コート

ブルゾン