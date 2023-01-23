『【ru様専用】【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 04時 18分に出品され03月29日 04時 18分に終了予定です。即決価格は18,000円に設定されています。現在337件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|シャーク
Kärcher k3 silent 高圧洗浄機 本体と付属品
¥ 10270
コードレス 掃除機 スティック掃除機 軽量 大容量バッテリー 静音 パワフル
¥ 8814
マキタ 高圧洗浄機 MHW0700 makita
¥ 8174
Panasonic 床拭きロボット掃除機 MC-RM10-W
¥ 8656
【業務用】ケルヒャー Puzzi100 カーペットリンス シートクリーナー
¥ 13000
ピカピカ【保証有り】shark CS401JGR コードレススティッククリーナー
¥ 14000
未使用 ルンバ Roomba Combo J5＋ コンボJ5プラス
¥ 36639
dyson Omni-glide ダイソンオムニグライド2021年製 中古品
¥ 17000
インビクタスワン、コードレスクリーナー 中古品
¥ 11050
dyson v11 fluffy+ ダイソン コードレス 掃除機 SV14
¥ 11000
ダイソン sv14 ジャンク品
¥ 10530
コードレス掃除機 掃除機 クリーナー コードレス ハンディクリーナー
¥ 7176
【使用頻度少】iRobotルンバ880 ロボット掃除機
¥ 10530
Y♢932 ダイソン 掃除機 オムニグライド Omni-glide SV19
¥ 11850
35周年記念BOX ケルヒャー スチームクリーナー SC3 EasyFix
¥ 13500
iRobot ルンバ Roomba 960
¥ 7020
掃除機 ルンバ Roomba Combo Essential Y011260
¥ 14900
ツルミポンプ 高圧洗浄機 HPJ-5W5
¥ 94500
落札価格18000円
337 入札履歴
終了
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