『ファミリア♡デニムバッグ♡チェック ファミリアショー限定【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 02時 35分に出品され04月11日 02時 35分に終了予定です。即決価格は12,675円に設定されています。現在500件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ファミリアショー ２０１７年 限定デザイン



新品タグ付き

ブルー紙袋もお付けします。

（折り畳んだ状態で）



＊毛生地ですので、特有の白い織があります。







サイズ

縦×横 32センチ×43センチ

表本体 毛70% 、ポリエステル25%、その他5%

皮革部分 合成皮革

裏 ナイロン

日本製



配送の際は折りたたみ配送いたしますのでご了承の上ご購入お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>キッズファッション小物>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ファミリア