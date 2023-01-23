『イアンべ Eanbe アロハシャツ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 19時 58分に出品され04月28日 19時 58分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在982件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 いあんべ Eanbe アロハシャツ



カラー レッド



袖丈 半袖



サイズ L



Eanbeのアロハシャツ”barber”です。



現在はネットでも販売されていないレアな商品だと思います。



購入してから一度だけ家で着用、洗濯したのみです。



完璧を求める方、神経質な方はお控え下さい



カラー···レッド



素材···レーヨン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ イアンべ Eanbe

アロハシャツ