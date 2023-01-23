『ル・クルーゼ ココットエブリィ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 11時 20分に出品され04月01日 11時 20分に終了予定です。即決価格は11,424円に設定されています。現在23件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 水通しのみの未使用です。

フリント

18センチ

2L



ル・クルーゼの特徴をご理解いただきご購入お願いいたします。

他の箱にお入れしてお送りいたします。



希少色 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>キッチン・食器>>>調理器具 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ルクルーゼ