『RATS ラッツ セットアップ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 10時 15分に出品され04月03日 10時 15分に終了予定です。即決価格は23,000円に設定されています。現在837件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 木村拓哉さんが私物として高頻度で着用されているセットアップです。

最近では2024年11月10日のインスタグラムのストーリーで着用されている写真がアップされていました。



CLASSIC CROSS NECK HOODIE

JOGGER SWEAT PANTS



パーカー定価:27,280円

パーカー:Mサイズ

着丈69cm 身幅54cm 肩幅50cm 袖丈63cm

カラー:ブラウン



パンツ 定価:23,980円

パンツ:Mサイズ

ウエスト76cm ヒップ105cm レングス72cm

裾幅12.5cm

カラー:ブラウン



木村拓哉

キムタク

着用

着

パーカー

フーディー

スウェット

スウェットパンツ

トラック

ジャージ

上下

dama surfboards

love ear art

rats

ラッツ

neighborhood

ネイバーフッド

challenger

チャレンジャー

hystericglamour

ヒステリックグラマー

wind and sea

ウィダンシー

supreme

シュプリーム

tenderloin

テンダーロイン

porkchop

ポークチョップ

minedenim

マインデニム

wacko maria

ワコマリア 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ラッツ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ RATS

ラッツ

セットアップ