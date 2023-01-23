『【新品未使用】ファミリア 広尾店限定 トートバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 07時 30分に出品され03月22日 07時 30分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在304件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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〔商品〕

Familiar広尾店リニューアル記念の限定のトート

広尾店リニューアル記念アイテム

再販なし完売品



〔サイズ〕

・本体：たて 21cm × よこ 34cm × 底巾 10cm

・持ち手全長：約56cm



〔発送〕

ゆうパケットにて大切に梱包しまして即日匿名

発送いたします(୨୧ᵕ̤ᴗᵕ̤)



素材···ナイロン



カラー···ホワイト,グリーン,ブルー



特徴···マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ファミリア

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【新品未使用】ファミリア

広尾店限定

トートバッグ