『【新品未開封】ビタクラフト 片手鍋 プロ 3.7L 20cm 0112【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 23時 02分に出品され03月10日 23時 02分に終了予定です。即決価格は9,344円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ビタクラフトのステンレス片手鍋 プロ 3.7L 20cmです。

¥16,0000ほどでAmazonで購入しましたが、サイズを間違えていたため未使用にて販売します。返品可能期間を過ぎているので格安でお譲りします。



画像では封がされていますが、伝票を取るためにAmazonの箱は開封してからお送りします。 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>キッチン・食器>>>調理器具 商品の状態: 新品、未使用