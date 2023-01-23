『美品 総絞り 振袖 袋帯 襦袢 帯揚 帯締め 重ね衿 6点フルセット アイボリー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 20時 54分に出品され04月23日 20時 54分に終了予定です。即決価格は68,080円に設定されています。現在886件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
辻が花 縮緬地 袋帯 正絹 未使用 作家物 Fｓ1005
¥ 9204
帯161 ●渡文織物謹製 高級 正絹 落款 袋帯
¥ 8814
【着物と帯 時流】F24724◇正絹 アンティーク 丸帯◇大正ロマン 美品
¥ 9945
浴衣 新品未使用品‼️早い者勝ち
¥ 7410
【着物と帯 時流】F24123◆正絹 しゃれ袋帯◆美品 染め帯 洒落袋 全通
¥ 7644
美品 有松絞り 浴衣 しつけ糸 絞りの浴衣 大人の浴衣 淡いブルー ピンク
¥ 23205
正絹 上質な塩瀬の京袋帯《おしどり 辻ヶ花》
¥ 9126
ZF633 袋帯 作家物 落款 紬 叩染 茶器 長尺 高級 逸品
¥ 20298
正絹 六通袋帯【上代唐織】 No.1639
¥ 10850
浴衣 レディース 10点セット 未使用品
¥ 7722
箔屋清兵衛 悠久の美 袋帯 六通柄 正絹 横段 鳥獣花文 未使用 イ4750
¥ 12500
牛首紬 石川県指定無形文化財 全通
¥ 12400
振袖 仮絵羽 京友禅 金通し 金駒刺繍 正絹 未仕立て品 八掛付 18ー11
¥ 12870
6502☆バックセット LL 彩小径 ブランド 日本製 25cm
¥ 10725
<美品> 振袖 振袖セット 古典柄 正絹 袋帯 着物 着付け練習用 緑 120
¥ 16830
【新品未使用】六通柄 袋帯 正絹 花模様
¥ 12870
可愛い訪問着＊服部織物謹製 高級 正絹 六通 袋帯セット
¥ 13000
新品未仕立 博多帯 協和織 八寸名古屋帯 ペルシャ文様 白地 仕立代込
¥ 14820
落札価格68080円
886 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！