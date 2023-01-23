『美品 総絞り 振袖 袋帯 襦袢 帯揚 帯締め 重ね衿 6点フルセット アイボリー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 20時 54分に出品され04月23日 20時 54分に終了予定です。即決価格は68,080円に設定されています。現在886件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 振袖、長襦袢、帯、帯揚げ、帯締め、重ね衿の6点セットです。



(振袖)

アイボリーの総絞りの地に、花文が描かれた振袖です。

絞りのふんわりとした風合いに金彩加工が施され、お洒落で華やかな一枚です。



(襦袢)

ピンクの絹地に吉祥花が施された襦袢です。

※黒地に花の刺繍が付いた半襟を付けてお届けいたします。



(帯)

黒の絹地に雲取り、辻が花が織り込まれています。

金糸が煌めく豪華な一本です。



(帯揚げ・帯締め・重ね衿）

帯揚げ、帯締めのセットです。

帯揚げは黒地に銀糸が施されたもの、帯締めは黒×金糸が組み込まれたもので、パールなどの飾りがついております。

重ね衿は白地にシルバーの縁でパールがついております。

※帯揚げ、帯締め、重ね衿は新品です。



※こちらはセット商品の為、他の商品とは同梱できかねます。





＜色・素材＞

〔着物の色〕 アイボリー

〔八掛の色〕 ピンクぼかし

〔帯の色〕 黒(六通)

〔襦袢の色〕 ピンク

〔素材〕 全て正絹



＜寸法＞

【着物】

振袖 身丈(肩山から)：約165.0cm（身丈出し／不可能）襦袢 134.0cm

振袖 袖丈：約109.0cm 襦袢 112.0cm

振袖 裄丈：約69.0cm（裄出し／不可能）襦袢 68.0cm

振袖 前幅：約24.0cm ／ 後幅：約30.0cm



【帯】

幅 約30.5cm 長さ 約4m49cm



＜適応身長＞

約153cm～170cm(目安)



＜着用時期＞

10月～5月



＜状態＞

振袖 美品 ／襦袢 美品 ／帯 美品 ／帯揚げ・帯締め・重ね衿 新品です。



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rinkimono6802 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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