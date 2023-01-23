『日立 ビートウォッシュ 10kg 洗濯機 BW-V100CE6 2018年製【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 10時 17分に出品され03月04日 10時 17分に終了予定です。即決価格は16,320円に設定されています。現在609件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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・店頭引き渡し

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■■商品情報■■

・メーカー

日立/HITACHI



・型番

BW-V100CE6



・年式

2018年製



・サイズ(幅×奥行き×高さmm)

608×610×1060



・容量

洗濯容量：10kg



・状態

【B】ランク

→一般中古レベルの使用感。

通常使用に伴う軽度な傷汚れがある状態。



・管理番号

T6D1133



■■その他出品商品■■

家電が中心ですが、ブランド品なども出品しております♪

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#リーズ 洗濯機



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ぜひご検討下さい♪ 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ヒタチ