『希少 黒珊瑚 高級 ハンドバッグ 和装 Black Coral【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月10日 10時 02分に出品され05月10日 10時 02分に終了予定です。即決価格は11,115円に設定されています。現在751件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品

希少 黒珊瑚 高級 ハンドバッグ 和装 Black Coral



サイズ

極美品 ハンドバッグ 黒珊瑚 フォーマル 冠婚葬祭 レザー ハンド ブラック



状態

目立つ傷や汚れなく

まだまだご愛用いただけます！



即購入大丈夫です！



購入元

大手リユースショップ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 希少

黒珊瑚

高級

ハンドバッグ

和装

Black

Coral