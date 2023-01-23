『Panasonic 床拭きロボット掃除機 MC-RM10-W【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 04時 25分に出品され03月08日 04時 25分に終了予定です。即決価格は8,656円に設定されています。現在743件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■Panasonic MC-RM10-W

回転式ローラーモップ Rollan ローラン

■新品未使用

■24時間以内発送

■送料無料





color: WHITE

クリーナコードタイプ: コードレス

クリーナ・タイプ3: ロボットタイプ

消費電力クラス別: 200W未満



#パナソニック

#Panasonic 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: パナソニック