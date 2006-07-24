『mont-bell ダウンハガー800 #3 woman’s【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 16時 07分に出品され03月14日 16時 07分に終了予定です。即決価格は11,750円に設定されています。現在279件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モンベルのシュラフ、ダウンハガー800 #3 woman’sです。

昨年の冬に購入し、初夏～晩秋まで計５回ほど使用しました。

女性ですが高身長のため、サイズ感がどうにも合わず来シーズンは買い替えようと考えているため出品します。



タバコは吸わない・周囲に喫煙者も居ないためそういった香りは付いていません。

10月下旬に今シーズンの使用予定ももう無いため一度専用ネットに入れて手洗い洗濯しています。

素人目ですが汚れなども無く、比較的綺麗かと思います。



お値下げ交渉には対応できません。



洗濯用の専用ネット付き



色：ターコイズ

重量：532g スタッフバック含

快適温度：4°c

使用可能温度：-1°c 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>アウトドア寝具 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: モンベル

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

アウトドア

アウトドア寝具 タグ mont-bell

ダウンハガー800

#3

woman’s