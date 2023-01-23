『Travis scott nike air jordan1 low og【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 16時 46分に出品され04月04日 16時 46分に終了予定です。即決価格は32,200円に設定されています。現在982件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|28cm
ニューバランス×ストーンアイランド コラボ 574 27.5cm 未使用
¥ 14250
ツ様専用RED WING SHOES エンジニアブーツ 2268 25.0cm
¥ 10140
ADIDAS X BRAIN DEAD STAN SMITH SNEAKER
¥ 17696
ジョーダン1×ゴアテックス★NIKEスニーカー★26㌢JORDAN1
¥ 10544
adidas SHUKYU Handball Spezial 黒 28cm
¥ 12350
ケンフォード コインローファ
¥ 9750
airforce PARA-NOISE パラノイズ
¥ 17650
Dr.Martens ドクターマーチン 1461 MONO 3ホールシューズ
¥ 8190
美品 New balance ニューバランス MR993GL 27 4E USA
¥ 15900
Puma SUEDE
¥ 5499999
Nike Womens Air Jordan 4 Retro 26cm
¥ 15840
26cm ナイキ エアフォース1 白
¥ 10124
NIKE AIR 1 FEAR OF GOD RAID
¥ 14586
SALOMON XA PRO 3D BLACK
¥ 9425
ウェスタンブーツ★本革ブーツ★ハラコブーツ★爬虫類革ブーツ
¥ 8190
③the King ザ キング ロカビリーシューズ ピンク
¥ 15000
ブランドストーン #500 サイドゴアブーツ 焦茶レザー
¥ 9750
NIKE AIR JORDAN 1 MID 黒 青 ブラック ブルー US10
¥ 9880
落札価格32200円
982 入札履歴
終了
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