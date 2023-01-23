『日立ドラム式洗濯乾燥機 10kg/6kg BD-SG100GL 2021年製【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 17時 47分に出品され03月14日 17時 47分に終了予定です。即決価格は25,000円に設定されています。現在390件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 日立ドラム式洗濯乾燥機 10kg/6kg BD-SG100GL 2021年製



2021年10月末に購入したものです

今回引っ越しのため出品しました



本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm：630×1050×715

本体重量：約77kg

洗濯容量：洗濯10.0kg

洗浄方式：センサービッグドラム洗浄

乾燥容量［洗濯時］：乾燥6.0kg

乾燥方式：ヒーター乾燥(水冷・除湿タイプ)

ドアタイプ：左開き

標準使用水量［洗濯時］：78L

標準使用水量［洗濯～乾燥時］：90L



9月30日発送予定

喫煙/ペットフリー



●きれいに使用していましたが、中古品につき、使用感、細かいキズなどご了承くださいませ。

●たのメル便はメルカリ登録住所に配達されますので、必ず配達先をメルカリ登録住所にお願い致します。後から変更ができません

●搬入設置について、ご購入された方の負担になり現金でドライバーにお支払いください。オプションについてご確認くださいませ。



質問等ございましたら、気軽にお問合せください。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヒタチ