『Beats by Dr. Dre Solo4 MUW23PA/A 新品未開【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 19時 58分に出品され04月28日 19時 58分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在32件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 箱に凹みがございますのでおきにされない方のご購入をお願いいたします。

4枚目をご確認ください。





【高音質】

Beats Solo 4は、深い低音とクリアな高音を実現し、音楽をより楽しむことができます。



【ワイヤレス接続】

Bluetooth技術を採用しており、煩わしいケーブルなしで快適に音楽を楽しめます。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルで洗練されたホワイトのパッケージデザインが特徴で、持ち運びにも便利です。



- モデル名: Beats Solo 4

- ブランド名: Beats

- 製造国: 中国

- UPC: 194398545867

- パッケージデザイン: ホワイト



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 新品、未使用