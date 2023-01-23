『PHILIPS 4K 液晶ディスプレイ PCモニター【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 16時 31分に出品され03月20日 16時 31分に終了予定です。即決価格は14,995円に設定されています。現在569件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PHILIPS 4K 液晶ディスプレイ 328P6VJEB/11 [31.5インチ ブラック]PCモニター



出品物は本体、モニタースタンドになります。

HDMIケーブルを接続して使用しておりました。

それ以外のケーブルでの接続確認はしておりませんのでジャンク扱いさせていただきます。



以下検索用

Ultra Wide-Color 搭載 4K 液晶モニター

328P6VJEB/11

ウルトラクリア 4K UHD（3840x2160）解像度に対応した、4K 液晶モニター。「Ultra Wide Color」を採用し、鮮明な画像を実現する。

「MultiView」機能により、デスクトップPCとノートPCを同時表示するなど、マルチタスクに対応する。

「MHL テクノロジー」に対応し、携帯電話などのポータブルデバイスを接続して、写真や映画、アプリなどが大画面で利用可能。モバイルデバイスの充電にも対応。

ウルトラクリア 4K 解像度、超鮮明な色彩

広がりのある 32 インチウルトラ HD プロフェッショナルフィリップスディスプレイでは、超高精度によって大画面で細部まで表示されます。



信号入力

VGA（アナログ）

DVI-デュアルリンク（デジタル、HDCP）

DisplayPort x1

HDMI (2.0) - MHL 対応 x 1

USB

USB 3.0 x 4（急速充電付き x 1）*

同期入力

個別の同期

グリーンで同期

オーディオ（入力／出力）

PC オーディオ入力

ヘッドホン出力

パネルサイズ

31.5 インチ／80.1 cm

縦横比

16:9

液晶パネルの種類

VA LCD

バックライトの種類

W-LED システム

ピクセルピッチ

0.181 x 0.181 mm

最適解像度

3840 x 2160（60Hz の場合）

明るさ

300 cd/m²

光均一性

93～105％

表示色数

約 10 億 7000 万色

色域（標準値）

NTSC 95%

コントラスト比（標準値）

3,000:1

SmartContrast

50,000,000:1

応答時間（標準値）

4 ミリ秒（GTG）*

表示角度

178º（横）／178º（縦）

C/R > 10 の場合 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし