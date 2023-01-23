『美品SEIKO Fieldmaster Foxfire コラボ 500本限定【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 14時 02分に出品され04月23日 14時 02分に終了予定です。即決価格は22,000円に設定されています。現在763件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フィールドマスター「Foxfire」コラボ限定モデル 数量限定500個





商品詳細



新品時定価63,000円

発売年2013年

型式SBDL023 V175-0CB0

ソーラー・キャリバーV175搭載

サファィアガラス キズ無し

材質ステンレス（ブラック）

文字盤 グリーンカモフラ柄

サイズ直径47.8mm 厚み13.8mm

ブレスレット純正ウレタンベルト





日付表示

ねじ込みリューズ

ねじ込みプッシュボタン（ロック機能）

回転ベゼル

ルミブライト（夜光）ダイヤル・針

3時側 24時間表示

6時側 60分積算計

9時側 秒針（スモールセコンド）





・セイコー独自の「外胴プロテクター構造」岩場などでの衝撃からムーブメントを保護

・20気圧防水

・ストップウオッチ機能（1/5秒計測 60分計)

・簡易方位計つき回転ベゼル



保証書、付属品無し

稼働状態 良好

ケースに入れて発送します。



写真5枚目 薄っすら擦り跡あり

(光に反射させればわかるくらい、通常は気付かない程度)

使用頻度 一度のみ ほぼ未使用に近い

自宅保管のままだったので出品いたします。





#SEIKO

#プロスペック フィールドマスター 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 美品SEIKO



Fieldmaster

Foxfire

コラボ 500本限定