『MOORER/ムーレー NABUCCO-KM ナブッコ46【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 23時 25分に出品され04月24日 23時 25分に終了予定です。即決価格は49,400円に設定されています。現在706件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MOORER/ムーレー

ナイロンジャケット/ダブルブレストNABUCCO-KM ダークネイビー 46



人気のある上品なセミダブル仕様は秋冬でお馴染みの「SIRO」の春夏版になります。

生地には上質なポリエステルとナイロンを使用しており、適度な美光沢感とハリのあるファブリック。

ナイロンを配合している為ムラの無い綺麗な染め上がりと、燃焼性、耐水性にも優れており、繰り返し変形させても型崩れさえしませんのでビジネスではもちろん、旅行にも最適で汎用性の高いスマートな一品で御座います。フロントにはジッパーが施されており耐風性にも優れています。

襟元にはチン・ストラップと呼ばれる帯がついており、手首にもストラップをあしらえる手抜きの無いディティール。シルエットは程よくタイトであり、ウエスト部分のドローコードでシルエットにも遊びが効いております。

品のある美光沢な色合いに天然素材の艶のあるホーンボタンがより一段と大人の装いへ色気さえ感じさせ、スタイリング全体を引き締めながら都会的でスマートな雰囲気を演出します。

機能的なデザインに加え美しいシルエットを表現するなど、MOORERらしく細部にまでこだわることで、上品かつラグジュアリーなスタイリングを表現する一着です。



生産国イタリア

素材表地:ポリエステル100%

裏地（身頃）:ポリエステル50% ナイロン50%

裏地(袖部分):ナイロン100%

国内正規品

定価：209,000円

付属品：なし

サイズ46(M)

身幅 52 袖丈 63 着丈 68 肩幅 44



5回程着用、クリーニング済みにて保管

NABUCCOは非常に人気で中古もほぼ出回りません。

サイズが合えばお得かと思います。



WOOLRICHウールリッチ/カナダグース/ラルディーニ/MONCLER/モンクレール/duveticaデュベティカ/ TATRAS/タトラス/hernoヘルノ/ピューテリー /タリアトーレ/ストラスブルゴ/beams f /ユナイテッドアローズ/シップス/バーニーズニューヨーク

#ブルゾン#ジャケット#コート#ミリタリー#ステンカラー#スプリングコート#ナイロン＃ダウンジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ムーレー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MOORER/ムーレー

NABUCCO-KM

ナブッコ46