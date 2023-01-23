『ロンドンガール❗️【アメリカ古着】超美品！チェック柄タイトスカートウール高品質【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 20時 23分に出品され03月24日 20時 23分に終了予定です。即決価格は13,850円に設定されています。現在275件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 《商品説明》

状態、品質、製法、とっても良くおすすめです！



アメリカ直輸入、アメリカ企画、アメリカ古着❗️



ニットカーディガンアウタージャケットスウェットパーカーなどと合わせて着ていただけます。



※近年の製法は、量産化が可能になった反面、立体感を失い、生地はスカスカで数回着用すればよれてしまうといった、大きく品質が低下してしいました。

こちらの商品は、量産化前に製造され、きれいな状態で保管されていたものとなります。現在売られている量産品とは別格の生地の風合い、立体感、製法の良さがあります。

良質な品を長く愛用したい方にとっておきでございます。



【ブランド】

・90年代ヴィンテージ



【サイズ】

実寸 : XL



【寸法】

ウエスト：78cm

総丈：81cm







【カラー】

・ベージュ







★スピード発送❗️

（事前にご確認頂ければ、当日その日にすぐ発送させて頂きます。



★清潔さが売りです。

【商品が到着したその日に着用して出かけらる！】をモットーに、弊社は、クリーニング済み、スチーマーでシワ補正、形状仕立てしております。



★コメント無し即購入可



★匿名配送

カラー···ベージュ

柄・デザイン···チェック

シルエット···タイト

素材···ウール

季節感···春、秋、冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>スカート 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

レディース

スカート タグ ロンドンガール❗️【アメリカ古着】超美品！チェック柄タイトスカートウール高品質