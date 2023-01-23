『【希少】A BATHING APE APESTA シカゴカラー 赤【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月03日 22時 30分に出品され05月03日 22時 30分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在412件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 仙台のbape storeで3万円程で購入しました

履く機会が無くなったため出品致します

多少汚れ、傷がありますが目立つほどではないと思います

値下げ交渉可です！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: アベイシングエイプ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 【希少】A

BATHING

APE

APESTA

シカゴカラー

赤