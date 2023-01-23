『使用感少 極美品 セリーヌ バニティ ハンドバッグ 肩掛け マカダム PVC【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 18時 58分に出品され03月03日 18時 58分に終了予定です。即決価格は13,221円に設定されています。現在665件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|セリーヌ
ラルフローレン ミニボストンバッグ レザー
¥ 8233
ロリステッラ トートバッグ ハンドバッグ 黒
¥ 13400
ステラマッカートニー リュック ファラベラ キルティング シルバー金具 黒
¥ 12750
クロコダイルレザー 本革 シャイニング 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ
¥ 9490
sacai サカイ Geometric Jacquard Tote M
¥ 14800
Ralph Lauren ラルフローレン ショルダーバッグ ミニバッグ レザー
¥ 14850
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¥ 27540
美品✨フルラ モンマントル ショルダーバッグ ワンショルダー レザー シボ A4
¥ 8502
マックスマーラショルダーバッグ
¥ 3900000
FENDI ペカン柄 ボストンバッグ フェンディ
¥ 11750
PRADA プラダ ショルダーバッグ ナイロン ブラック レディース ブランド
¥ 12025
CHANEL シャネル ボストンバッグ 黒 美品
¥ 207000
セシルマクビー バッグ 平成 平成レトロ ギャル Y2K トート 手提げ
¥ 5499999
FENDI フェンディ バイザウェイ スモール バイカラー バッグ レディース
¥ 39560
ファミリア ピオヌンナル コラボ ガーデン トートバッグ familiar
¥ 22000
GIVENCHY ジバンシー 4Gロゴ キャンバス レザー ワンショルダーバッグ
¥ 9620
【新品未使用】コーチ ショルダーバッグ ゴールド 中型
¥ 7800
ポールスミス ☆ Paul Smith 極美品 ショルダーバッグ 2way
¥ 9360
落札価格13221円
665 入札履歴
終了
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