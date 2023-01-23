『使用感少 極美品 セリーヌ バニティ ハンドバッグ 肩掛け マカダム PVC【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 18時 58分に出品され03月03日 18時 58分に終了予定です。即決価格は13,221円に設定されています。現在665件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ご覧頂きありがとうございます(*^^*)



まだまだ沢山出品しております♪

おまとめ割引きさせて頂きます。



○状態

使用感はさほどなく、大変綺麗なお品物です。

ヌメ革も綺麗で、角スレもございません。

内側も同様、ベタつきや剥がれもありません。

マチもあり、肩掛けも出来ますので、凄く使いやすいバッグかと思います。





※ 状態に関しまして主観部分もございますので、写真でよくご確認よろしくお願いします。



⚠︎あくまで中古品です。神経質な方、完璧な状態をお求めの方は、ご遠慮願います。ご了承の上お買い求めください。



○サイズ

縦 約17cm

横 約23cm

マチ 約13cm





素人平置き実寸。

多少の誤差はご了承下さい。

着画はお断りいたします。





○付属品

なし





○カラー

ブラウン 茶



○素材

PVC

レザー

ゴールド金具





○アイテム

CELINE セリーヌ マカダム アクセサリー ポーチ アクセポーチ バニティ ハンドバッグ ワンショルダー 舟形 ブラゾン トリオンフ ヴィンテージ

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○配送

簡易包装にて1〜2日程度(土日は含みません)で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。







ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



※鑑定済の中古ブランド市場より購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。

※より良いものを提供するために補修をしている商品もございます。ご理解の上ご購入ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 使用感少

極美品

セリーヌ

バニティ

ハンドバッグ

肩掛け

マカダム

PVC