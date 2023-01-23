『TOCCA カシミヤ100% ゴールドレーベル ロングコート ファー付き 黒【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 18時 38分に出品され03月24日 18時 38分に終了予定です。即決価格は22,500円に設定されています。現在530件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

TOCCAは、エレガントで洗練されたデザインが特徴のブランドです。このコートは、ファー付きのディテールが魅力的で、特別な場面にも適しています。



【デザインと素材】

ピンクと黒の2色展開で、フェイクファーが施されています。装飾ボタンがコートの高級感を引き立て、シルエットも美しく仕上げられています。袖のファーは取り外しができます。



【着用シーン】

特別なイベントやフォーマルな場面に最適なロングコートです。季節を問わず、スタイリッシュに着こなせます。



- ブランド: TOCCA

- 素材: カシミヤ100% 裏地ポリエステル

サイズ0

- 色: 黒

- ボタン: ビジューボタン

- デザイン: ロングコート



ご覧いただきありがとうございます。

TOCCAのゴールドレーベルで24万円くらいで販売されたもののサンプルです。型は同じだと思いますが少しお安く購入し、何度か着用しました。クリーニング済です。



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: トッカ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ TOCCA

カシミヤ100%

ゴールドレーベル

ロングコート

ファー付き

黒