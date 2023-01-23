『インディビジュアライズドシャツ デニム ボタンダウンシャツスタンダードフィット【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 20時 23分に出品され03月20日 20時 23分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在416件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アメリカンシャツの最高峰、インディビジュアライズドシャツの定番デニムシャツ。

定価33000円



購入しましたが、着る機会なくクローゼットにて保管しておりました。

未使用品なので画像を見ていただければわかると思いますが、袖も汚れなく綺麗な状態です。



値上げもあり新品では3万近くする物になってしまったのでかなりお買い得だと思います。

ご検討ください。



肩幅43

身幅55

着丈74

袖丈62



ボディとなっているデニム生地は、インディビジュアライズドシャツがNYの生地メーカーと共同開発したもので、ビンデージワークウェアで使われていた、重厚な生地の風合いを再現しています。



採用された「スタンダードフィット」と呼ばれるシャツ型は、スマートでありながら適度にゆとりがある、絶妙なサイズバランスのシルエット。



デニムカラー···濃紺 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: インディヴィジュアライズドシャツ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ インディビジュアライズドシャツ

デニム

ボタンダウンシャツスタンダードフィット