『 MLB ドジャース公式 大谷翔平 50/50 記念 プリントサインボール【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 14時 07分に出品され04月15日 14時 07分に終了予定です。即決価格は7,280円に設定されています。現在37件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

MLB ドジャース公式

大谷翔平 50/50 プリントサインボール(白金)



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ゆうパック



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#限定 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>野球>>>記念グッズ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: メジャーリーグベースボール