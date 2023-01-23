『MONCLER ネイビー ダウンジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 11時 05分に出品され03月11日 11時 05分に終了予定です。即決価格は20,700円に設定されています。現在882件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質なダウン素材】

このダウンジャケットは、軽量でありながら優れた保温性を提供します。寒い季節に最適です。



【スタイリッシュなデザイン】

ネイビーの色合いとフード付きのデザインが、カジュアルにもフォーマルにも合わせやすい一着です。



【信頼のブランド】

MONCLERのロゴが施されており、ブランドの品質とスタイルを象徴しています。



所々に薄いシミがありますのでお安く出品いたします。

高級ダウン専門のクリーニング店にて約1万円のクリーニング済みです。



- 色: ネイビー

- 素材: ダウン

- デザイン: フード付き

- ブランド: MONCLER

-サイズ：1



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MONCLER

ネイビー

ダウンジャケット