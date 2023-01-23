『Barovier &Toso / ベネチアンガラス / 小物入れ 2点セット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 11時 53分に出品され03月29日 11時 53分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在13件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ベネチアンガラス / ムラノ /小物入れ

イタリア/ムラノ島で700年以上の歴史を誇るベネチアングラスの最高峰に位置する手作りのベネチアングラスです、ぜひコレクションにお加えください。

Barovier&Toso: Luxury Murano blown glass lighting since 1295

Luxury Murano blown glass lighting since 1295





4枚目以降の写真は同等品の別物です、開封しておりませんので、説明用に写しました。



https://www.san-z.com/brands/barovier-toso



【美しいデザイン】

このBarovier Toso / ベネチアンガラス / ムラノのガラス製品は、透明な金色と青色の2つの美しいデザインが特徴です。どちらも独特な形状で、インテリアとしても映えるアイテムです。



【コレクターズアイテム】

Barovier Toso / ベネチアンガラス / ムラノの製品は高い評価を受けており、コレクターにとっては貴重なアイテムです。特にこのような色合いのものは、他では手に入らないかもしれません。



【状態】

両方のアイテムは、未使用の状態で、オリジナルのパックにされています。



- 色: 透明な金色

- 色: 透明な青色

- ブランド: Barovier Toso / ベネチアンガラス / ムラノ



Barovier.comにてお調べ下さい。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品 商品の状態: 新品、未使用