『Barovier &Toso / ベネチアンガラス / 小物入れ 2点セット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 11時 53分に出品され03月29日 11時 53分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在13件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品
|商品の状態:
|新品、未使用
a399 黒猫 茶碗 「未使用」 中村良二作 抹茶茶碗 茶道具 茶道
¥ 11700
【山田平安堂】漆器 重箱 二段重 白檀 未使用経年保管品
¥ 20298
出土品 銅製品 骨董 時代物 中国古美術 重さ約102g
¥ 9750
おまとめ‼️輪島塗 木製黒漆 色絵 金蒔絵大鼓 梨地 譜面台 経本台 黒柿
¥ 25000
732 行雲棚 茶道具 古物 茶道 棚
¥ 13000
【和食器】ガラス工芸 岩田藤七 ガラス盃 ６客 共箱
¥ 9360
陶芸家 浜本洋好 唐津 三里窯 唐津茶碗 抹茶碗 四方庵書付 共箱
¥ 12000
鈴木五郎 焼〆ぐい呑 酒盃
¥ 11700
《R》茶道具 肩七宝 透木釜【釜師/佐藤清光作】共箱 （241017い3）
¥ 16320
ベネチアングラス青
¥ 4600000
李朝 白磁 染付 分院 牡丹紋 朝鮮王朝 官窯 酒器 徳利 花入 骨董 古美術
¥ 65340
2598 大内人形 郷土人形 雛人形 伝統工芸 共箱有り
¥ 12025
中国美術紫砂彫 魚化龍紋茶壺 陶磁器 後手急須 茶壺 茶道具在名唐物 年代不明
¥ 45080
時代 野点セット 茶道具
¥ 11600
茶道具 水指 虫明 むしあげ 黒井一楽 共箱 千左 慶雲 一閑 片木目蓋
¥ 25300
【Cohr】ティーポット【シルバープレート】デンマーク
¥ 15640
B236 「萩焼松笠香合」第十一世坂高麗左衛門造 共布共箱 韓峯 茶道具
¥ 10140
日本人形 フレーム付き 羽子板飾り 壁掛け 6号 紺
¥ 9984
落札価格9620円
13 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！