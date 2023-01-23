『FENDI フェンディ バイザウェイ スモール バイカラー バッグ レディース【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 16時 08分に出品され03月14日 16時 08分に終了予定です。即決価格は39,560円に設定されています。現在91件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FENDI フェンディ

バイザウェイ

バイカラー



こちらは期間限定のバイカラーです。

本体濃いめのネイビー、チャック部分赤、持ち手カーキ

チャーム部分への刻印は何もしていません。



サイズ（素人平置き寸法）

横32.5cm

縦20cm

マチ14cm

持ち手13.5cm



シリアル

8BL125-Z1C

149-010



付属品 商品タグ



ほとんど使用していない為、角スレはよくみないと目立たない程度にありますが、美品です。



定価¥218,760



型名···バイザウェイ



サイズ···スモール



素材···レザー(FENDI) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フェンディ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ FENDI

フェンディ

バイザウェイ

スモール

バイカラー バッグ レディース