『タカラトミー 連斬模型 1/48 零式艦上戦闘機52型 完成品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 08時 14分に出品され03月17日 08時 14分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在448件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 タカラトミー 連斬模型 1/48 零式艦上戦闘機52型の完成品です。



画像で外れていない部品は全て接着してあります。

画像の物が出品物の全てです。



厳重に梱包致しますが、部品の外れがございましたら購入者様で補修をお願い致します。



夜勤が週2回ある3交代勤務ですので回答や発送にお時間を頂きますので、ご了承下さい。



当方喫煙致しませんが、家族に喫煙者がいます。

ペットは飼っていません。



状態は確認しておりますが微細な見落としがございましたら、ご了承下さい。



商品の説明に無い破損や汚れなど重大な過失がございましたら、誠実に対応させて頂きます。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>模型・プラモデル>>>航空機・ヘリコプター 商品の状態: 未使用に近い