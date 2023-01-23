『タカラトミー 連斬模型 1/48 零式艦上戦闘機52型 完成品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 08時 14分に出品され03月17日 08時 14分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在448件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>模型・プラモデル>>>航空機・ヘリコプター
|商品の状態:
|未使用に近い
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¥ 10124
【模型】HM Lockheed L-188 ノースウエスト航空 希少！
¥ 10790
1/100 737-800W MENDOOWOORRJI パックミン 現状品
¥ 20399
シンガポール航空B787-10 S ingapore Air.com オリジナル
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【レア】【絶版】アオシマ 1/32 初代メタリックデコトラ 流れ星
¥ 7410
MFH モデルファクトリーヒロ 1/43 McLaren MP4/5B verA
¥ 12987
1/24 KEN Styleエスティマ エミーナプラモデル完成品
¥ 7800
新品 almost real パガーニ ゾンダ 1/18 グリーン ミニカー
¥ 30600
落札価格8580円
448 入札履歴
終了
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