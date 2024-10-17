『Finalmouse Air58 Ninja Blue【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 04時 43分に出品され03月27日 04時 43分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在751件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Finalmouse Air58 Ninja - Cherry Blossom Blue



[2024.10.17 動作確認済]



発売時に「ふもっふのお店」より購入し、使用期間は一ヶ月未満で、箱に入れて保管していました。

（ペット、タバコのない環境にて使用および保管）



クリック部に極わずかな使用感はありますが、その他目立つ汚れや傷はありません。

写真2.3枚目で左クリックが茶色くなっていますが、写真うつりの問題で、実物はよく見れば僅かに使用感がある程度です。

箱には経年による黄ばみがあります。



※注意点として、本体に二箇所改造があります。

①マウスホイールは純正品ですが、文字を隠したかったのでゴムを裏返して取り付けています。操作感に変化はありません。

②底面のマウスソールの取り付け枠を削っています。メリットとして、お好みのマウスソールを簡単に貼り付けることができます。



現在は入手困難なマウスとなっています。

数年前のスペックですが、動作確認時にAPEXやVALORANTにて現行スペックのマウスと遜色ない動きを確認しています。



改造部などありますので、神経質な方の購入はご遠慮ください。

ご質問などはお気軽にコメントお願いします。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ファイナルマウス