『★Hollister★ホリスター オーバーサイズ グレー ロゴ Tシャツ ハワイ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 10時 02分に出品され04月15日 10時 02分に終了予定です。即決価格は3,900,000円に設定されています。現在616件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ★Hollister★ホリスター オーバーサイズ グレー ロゴ Tシャツ ハワイ



※ すみません現在詳細編集中ですm(_ _)m ※



(こちらの商品、現在詳細編集中です！ご質問やご購入の方はコメントをお願いします！こちらからのコメント返信をお待ち下さい！大変お手数ですがトラブル防止のためコメント無しでのご購入はお控え下さいませ！よろしくお願い致します！)



☺︎︎︎︎︎こんにちはpink ice cream partyです☺︎

❤︎いつでもお気軽にコメントください♪

❤︎トラブル防止の為プロフご一読下さい!

❤︎購入希望の方はコメントお願いします!

❤︎最終確認しますので返信お待ち下さい!

❤︎複数購入でお値引可能(単品値引不可)!

❤︎1点追加¥1000引2点追加¥2000引…

❤︎などなど詳しくはプロフご覧下さい♪

☺︎ #pink_ice_cream_party 続々出品中☺︎



☆アイテム情報☆

#



#メルカリライブ出品大会 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ホリスター

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ ★Hollister★ホリスター

オーバーサイズ

グレー

ロゴ

Tシャツ

ハワイ