『00s old gap スウェット 染込プリント 小松菜奈着用【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 16時 17分に出品され03月12日 16時 17分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在829件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 肩幅 約50cm

着丈 約61cm

身幅 約56cm

袖丈 約65cm

素人採寸



サイズxs表記ですがメンズM相当になります。

実寸参考お願い致します。

映画女優着用モデルになります。

左袖に薄いシミあります。



よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ギャップ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 00s

old

gap

スウェット 染込プリント 小松菜奈着用