『専用です HERNO ケープ イコニコ ソフィア ジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月09日 08時 51分に出品され05月09日 08時 51分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在811件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ‼️こちらは専用出品です‼️

他の方は購入できません





2021年10月に大丸神戸店のヘルノで購入しました。

一度クリーニングしておりますが、前回の冬はしておりません。



目立つ汚れ、破れなどはございませんが、気に入って着用しておりました。

中古品であることをご理解ください。

気になられるかたはお控え下さい。



お素材の性質上、少し引きつれたような箇所がございます。画像◯印をご確認ください。(襟元となります)

見落としがあるかもしれません。ご容赦ください。



とても軽くて暖かいライトダウンです。

軽く丸めても平気です。



◾️ 商品説明

ヘルノのシグネチャーである七分袖丈のケープスタイル。200gのウルトラライトナイロンで作られています。

ウルトラファイン グースダウンの中綿とシルキーなナイロン素材による、極めて軽量で繊細な手触りの一着。



レギュラーフィット

ファネルネック

隠しスナップボタンの留め具

7分袖

ウェルトポケット



◾️カラー ライトトープ

◾️サイズ 42

身幅 53センチ

着丈 60センチ(襟含む)

袖丈 48センチ

すべて平置き採寸 誤差お許しください



特性： 撥水加工





ハンガーはおつけしません。

タグ類はおつけします。

コンパクトにして発送させていただきます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヘルノ

カテゴリ ファッション

レディース

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