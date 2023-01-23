『Kossy様専用:EDIFICE エディフィス別注MACKINTOSH【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 20時 34分に出品され03月16日 20時 34分に終了予定です。即決価格は18,330円に設定されています。現在721件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 EDIFICE エディフィス別注 MACKINTOSH キルティング ネイビー

コート ジャケット ウール

WAVERLY WOOL

2023モデル



数回着用しましたが、状態は良いです。



カラー:ネイビー

サイズ:38(M)

定価: ¥69,300 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マッキントッシュ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Kossy様専用:EDIFICE

エディフィス別注MACKINTOSH